«الوجه القبيح للدوحة».. تمول 140 مشروع فى أوروبا بقيمة 120 مليون يورو.. وثائق جديدة تفضح علاقات قطر بالتمويلات السرية للإخوان فى أوروبا

الموجز

تحقيق استقصائي مصور ومدعم بالأرقام كشف عن مفاجاة في حجم التمويلات المشبوهة لمؤسسة قطر الخيرية، لمشاريع المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس فى أوروبا، والتى ترتبط جميعها بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى.

العقوبات الخليجية

كما أبرز التحقيق الاستقصائى المصور والمدعوم بالأرقام والمقابلات شبكات التأثير القطرية.

ويفتتح "الفيلم الوثائقي"، بحسب قناة العربية، بعبارة "لقد عرقلت العقوبات الخليجية المفروضة على قطر تحركاتها المتطرفة، مثل مؤسسة قطر الخيرية وحققت الدوحة هدفها المتمثل بالاستثمار فى الإسلام الأوروبى السياسى الإخوانى وتحارب منافسيه".

مؤسسة قطر الخيرية

وحصلت القناة على وثائق تكشف عن تمويل قطر لمشاريع مرتبطة بالإخوان المسلمين فى أوروبا، حيث تساهم مؤسسة قطر الخيرية فى تمويل 140 مشروع فى أوروبا بقيمة 120 مليون يورو.

وتحتل إيطاليا المركز الأول من حيث عدد هذه المشاريع بـ 47 مشروعا، تليها فرنسا بـ 22 مشروعا، ومن ثم إسبانيا، وأخيرا ألمانيا بـ 10 مشاريع.

أفراد الأسرة الحاكمة

وتنتعش تلك المؤسسة من خلال تبرعات مسئولين قطريين وأفراد من الأسرة الحاكمة القطرية مثل: الشيخ محمد بن حمد آل ثانى، والشيخ سعود جاسم أحمد آل ثانى، والشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثانى، والشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن آل ثانى، بالإضافة إلى الديوان الأميرى نفسه.

مقاطعة الخليج

وفى ظل مقاطعة دول الخليج لقطر، يظهر أن تمويل المساجد فى أوروبا يهدف إلى محاولة استغلال الجاليات الإسلامية.

مسلمو فرنسا

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و يعمل على مشاريع قطر الـ 22 فى فرنسا مؤسسة (مسلمو فرنسا) أو ما يسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا" سابقًا، وهى منظمة تتبنى أيديولوجيا الإخوان المسلمين.

وتأوى مدينة تولوز، أكبر مشاريع مؤسسة قطر الخيرية، وهو الأبرز فى أوروبا، حيث يتمثل المشروع بمركز النور الإسلامى الذى يشتمل على: جامع بطابقين، وفصول دراسية، ومكتبة، ومطعم، وسوق منتجات حلال، وحوض سباحة غير مختلط، بالإضافة إلى مركز طبى.

مسلمو ألزاس

واستعانت جمعية" مسلمو ألزاس" بتبرعات الجالية الإسلامية من أجل إنشاء مركز النور، بالإضافة إلى معونات من البلدية، ولكن تكلفة المركز البالغة 28 مليون يورو دعت إلى طلب الدعم من متبرعين أثرياء.

وكشف حوار مع عميل استخبارات فرنسى، تفاصيل التمويل القطرى للمسجد بإجمالى 5 ملايين يورو فى عام 2017، حيث أتت التبرعات من مؤسسة قطر الخيرية، فضلًا عن 5 ملايين أخرى فى عام 2016، وأكد عميل الاستخبارات أن مركز النور مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

50ألف يورو

وفقًا لمذكرة للاستخبارات الداخلية الفرنسية، فى 30 أبريل 2007، قبضت الجمارك الفرنسية على محمد كرموس فى القطار المتوجه من زيورخ إلى باريس، ووجد بحوزته مبلغ 50 ألف يورو نقدًا.

وأكد محمد كرموس أنه حصل على المبلغ النقدى فى جنيف من قبل القطرى أحمد الحمادى وكان المبلغ متوجهًا إلى المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية الذى يدرب أئمة المساجد.

تبرعات لمساجد بسويسرا

وخلال الفيلم الوثائقى قالت نادية كرموس، المقربة لرئيس بنك التقوى، انه تم تلقى تبرعات من مؤسسة قطر الخيرية فى مدينة لا شو دو فون السويسرية لصالح مشروع متحف، وأقرت مديرة المتحف بالتمويل القطرى عبر مؤسسة قطر الخيرية، مؤكدة أنها لا تعرف الأشخاص الذين تبرعوا.

واكد التقرير ان مكتبة المتحف، تحتوى على عدد كبير من كتب سيد قطب، ويوسف القرضاوى المترجمة.

رابطة مسلمي بلجيكيا

اما الصحفية البلجيكية فى مجلة لو فيف مارى سيسيل روين، فقد راجعت حسابات رابطة مسلمى بلجيكا، واكتشفت أن مؤسسة قطر الخيرية قد قدمت تبرعا بمبلغ ضخم مقداره 1.081.940 مليون يورو من أجل مشروع إنشاء مركز ثقافى فى مدينة سان جيل فى ضواحى بروكسل، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحل متقدمة لدرجة أن مستشارًا فى السفارة القطرية رافق مفاوضى الرابطة لتقديم دعم قطر.