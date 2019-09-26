شهيب: غدا يوم تدريس عادي في جميع المدارس والجامعات

أعلن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​ أن "ما يتم تداوله حول قرار إغلاق ​المدارس​ و​الجامعات​ الرسمية والخاصة بسبب أزمة المحروقات هو كلام مفبرك وعار من ​الصحة​، وغدا يوم تدريس عادي في جميع المدارس والجامعات في ​لبنان​".

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