النشرة: تجمّع لعدد من الشبّان في صيدا احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "تجمع لعدد من الشبان عند تقاطع إيليا في صيدا احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد".ورفع الشبّان لافتات كُتب عليها "الشعب لم يعد يحتمل".

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