تيمور جنبلاط: نؤكد الوقوف إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها في مواجهة التحديات

اشار رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​ الى ان "السعودية مملكة الخير، كانت وما زالت الحاضن لكل ال​لبنان​يين. وفي الحرب الأهلية اللبنانية، بذلت الجهود الجبارة لإعادة السلم الأهلي مع ​اتفاق الطائف​. واليوم لكي نحمي نظامنا من خطر الوقوع مجددا، علينا العودة إلى اتفاق الطائف لتطبيقه، والحفاظ على السلم الأهلي".

وفي كلمة له خلال احياء العيد الـ 89 للسعودية الذي نظمه "اللقاء الديمقراطي" لفت جنبلاط الى انه "في العيد الوطني للسعودية التي تحتضن الآلاف من اللبنانيين، نؤكد الوقوف إلى جانب المملكة وقيادتها وشعبها في مواجهة التحديات ونرفض الإعتداءات التي تعرضت لها. كما ونؤكد أن أي تعرض لأمن المملكة واستقرارها هو تعرض للمنطقة كلها. ونحن نتطلع إلى بذل الجهود الكفيلة بوقف التصعيد وإطلاق مسار سياسي يحفظ سيادة دول المنطقة واستقرارها، من دون تعد من أي طرف أو جهة".

من جهته أكد السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ أن "السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان تكن للبنان وللجبل الأبي كل ​المحبة​ والتقدير وتعتبر كل فرد من أهله فردا من أفرادها".

