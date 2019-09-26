سليم صفير: حاجات المواطنين مصرفيا تأمنت وانتهينا من مرحلة الخوف

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أن "الضغط على المصارف يستمر منذ حوالي السنتين وخلق خوف عند الناس تترجم بآلات الـ ATM".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح صفير ان "سعر الصرف ثابت في المصارف، لكن هناك صرافين والصراف هو تاجر عملة يشتري بسعر الصرف ويضع ربحه عليه ويبيعه للمجتمع".

وأشار الى ان "الخوف يمس بجيبة المواطن، ولكن اذا وضع المواطنين العملة النقدية بمنازلهم لن يتغير شيء"، مشيراً الى أن "حاجاتهم تأمنت وانتهينا من الخوف".

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