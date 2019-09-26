نحاس: المشكلة الاساسية بالبلد التي لا احد يتناولها هي حجم الدولة

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ أن "​المصرف المركزي​ ليس المسؤول عن السياسية النقدية، بل ان المصرف المركزي يؤمن للحكومة القدرة على الانتقال الى ​سياسة​ تعطي نمو، ونحن بمشكلة اننا حافظنا على التوازن النقدي بغياب النمو".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نحاس ان "المشكلة الاساسية التي لا احد يتناولها هي حجم ​الدولة​"، مشيراً الى انه "يجب فهم المشكلة والذهاب الى أمور اجرائية"، مشدداً على أن "المطلوب تغيير الادارة والحوكمة".

ولفت الى أن "الاصلاح هو نهج، وبموضوع استيراد ​المحروقات​ المشكلة ليست مع مستوردي المحروقات للمحطات انما الستيراد المحروقات لانتاج ​الكهرباء​"، معتبراً انه "من غير المعقول ان يكون لدينا خطأ بهذا الشكل".

وأشار الى أنه "منذ سنة ونصف هناك اشكالية عندما لم يأخذوا البيان الجمركي".

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