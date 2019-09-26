النشرة: حريق داخل محل لبيع اجهزة الخليوي في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية عن "​اندلاع حريق​ في محل لبيع الاجهزة الخليوية وسط السوق التجاري في ​مدينة النبطية​".

وعملت فرق ​الدفاع المدني​ من مركز النبطية على اخماد النيران التي أتت على قسم من محتويات المحل. وأفيد ان سبب الحريق احتكاك كهربائي.



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