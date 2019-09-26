رئيس لجنة الرقابة على المصارف: البنك المركزي بيقى الملاذ الاخير لمعالجة الازمات النقدية

أكد رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ في ​لبنان​ ​سمير حمود​ أن "هناك شح في ​الدولار​ اليوم وحفاظ ​البنك المركزي​ على الدولار هو الهاجس الأساس".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حمود أن "البلاد تدخل في سلسلة من المشاكل مرة تلو الأخرى، والبنك المركزي بيقى الملاذ الاخير لمعالجة الازمات النقدية"، مشيراً الى أنه "البنك المركزي يحافظ على الدولار المودع، يعني أن الودائع بالدولار لها اصحابها ونحن بحاجة الى ​الاقتصاد​ المدولر".

ولفت الى أن "نمو الودائع لم يكن كما كان بالسابق، والبنك المركزي حفاظ على ودائع الاقتصاد"، مشيراً الى أن "المودع يجب الحفاظ على وديعته".

وأكد أن "المحطات لا يجب ان تدخل في متاهة الدولار، فهو ليس من شأنها"، مشدداً على أن "البنك المركزي لن يترك السوق باضطراب كبير".

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