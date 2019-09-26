محامو بقاعصفرين يتقدمون باعتراض على قرار وقف اعمال بركة سمارة امام قضاء بشري

تقدم المحامي مازن اسطنبولي بصفته وكيلا قانونيا عن ​بلدية بقاعصفرين​، بالاضافه الى مجموعة من المحامين الموكلين، باعتراض امام قاضي العجلة في بشري، طالبوا فيه "بالرجوع عن قرار وقف اعمال بركة سمارة في الضنيه لمخالفته القانون في الشكل والاساس". وعليه، قرر القاضي "ابلاغ بلدية بشري وامهالها ثلاثة ايام للجواب على الاعتراض".

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