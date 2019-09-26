أعلن المتحدث باسم "صندوق النقد الدولي" جيري رايس، أنّ "في ضوء الوضع المعقّد والغموض السياسي في الأرجنتين، من الصعب التقدّم سريعًا والتوصّل إلى اتفاق"، لافتًا إلى أنّ "لا علم له بموعد محدد لتحقيق تقدّم".
ويتواصل عقد اجتماعات تقنية خلال الأسبوع الحالي في مقرّ "صندوق النقد الدولي" بحضور مسؤولين أرجنتينيّين، للتباحث بشأن برنامج المساعدات المهم بالنسبة إلى بوينوس آيرس الّتي تمرّ بأزمة اقتصاديّة خطيرة، أدّت إلى تراجع قيمة عملتها الوطنية.
وحصلت الأرجنتين على نحو 44 مليار دولار من أصل برنامج من 57 مليار تمّت الموافقة عليه في حزيران 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي: التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الأرجنتين صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.