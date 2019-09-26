الجيش في مالي: مقتل سبعة جنود ماليين في مكمن إرهابي

أعلن الجيش المالي في بيان، أنّ "مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرّضت لانفجار عبوة قبل أن تتمّ مهاجمتها بالسلاح الناري من قبل "إرهابيين"، ما أدّى إلى مقتل سبعة جنود ماليين".
يُذكر أنّ شمال مالي وقع في بداية عام 2012 تحت سطوة جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وسط تعثّر عمليّات الجيش إزاء التمرّد الّذي كانت يقوده الطوارق الّذين يسكنون المنطقة.
وتشتّت هؤلاء إثر بدء عمليّة فرنسيّة في بداية 2013. ولكن منذ ذلك الوقت، انتقل نشاط الجماعات "الجهادية" من شمال مالي إلى وسطها وجنوبها، من ثمّ إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.
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