شينكر: أميركا تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج

أكّد مساعد وزير الخارجية الأميركية ​ديفيد شينكر​، "وجود فريق أميركي أوروبي سعودي أممي يحقّق بالهجوم على شركة "​أرامكو​" في ​السعودية​"، كاشفًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في ​الخليج​". وركّز على أنّ "لا رابط بين الحرب في ​اليمن​ ومهاجمة منشأتي "أرامكو".

ونوّه في حديث صحافي، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يمانع الحوار مع ​إيران​ لكن ليس بشروط إيرانيّة"، مؤكّدًا أنّ "التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد، وعن تدخلات إيران في المنطقة". وأوضح أنّ "بلاده تعلم أنّ "ميليشيا الحوثي" هي وكلاء إيران، وأنّ ​طهران​ من تقدّم لها الأسلحة".

وذكر شنكر أنّ "الأوروبيين أيّدوا موقف أميركا بأنّ الاعتداء على "أرامكو" جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال"، مشيرًا إلى أنّ "الفريق المشترك الّذي تحدث عنه سيقدّم تقريرًا شفّافًا عن تورّط إيران بالهجوم".