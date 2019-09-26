السلطات الأميركية فرضت حظرا على سفر زعيم كوبا السابق راوول كاسترو وعائلته

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ فرضت حظرًا على سفر زعيم كوبا السابق ​راوول كاسترو​ وعائلته"، بعد أن اتّهمته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وركّز في بيان، على أنّ "كاسترو كان يشرف على نظام يتمّ بموجبه اعتقال آلاف الكوبيين عشوائيًّا، حيث يحتجز حاليًّا أكثر من 100 معتقل سياسي"، موضحًا أنّ "القرار سببه دعم كاسترو لزعيم ​فنزويلا​ اليساري ​نيكولاس مادورو​". وأكّد أنّ "الولايات المتحدة تدعم بقوّة حقوق الكوبيّين والفنزويليّين"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل استخدام جميع السبل الدبلوماسيّة والاقتصاديّة لمساعدة شعب فنزويلا على تحقيق الانتقال السياسي الّذي يستحقّونه".

ورغم أنّ من غير المرجح أن يكون كاسترو (88 عامًا) ينوي السفر إلى الولايات المتحدة، إلّا أنّ العقوبات تعني كذلك أنّ عائلته المقربة محظور عليها التوجّه إلى الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء ابنته ماريلا كاسترو اسبن، الّتي أصبحت مدافعة بارزة عن حقوق المثليين والتوعية بمرض "الإيدز".