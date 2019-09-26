أعلن وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجا أنه "لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول"، مؤكداً أن "وزارة الصحة متيقظة ضد كل أنواع الكوارث".
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر، مشيرةً إلى أن "مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التركي: لا خسائر في الأرواح جراء زلزال إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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