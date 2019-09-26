هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 تضرب بحر مرمرة وشعر بها سكان اسطنبول

افادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "​هزة أرضية​ ارتدادية بقوة 4.3 ضربت بحر مرمرة وشعر بها سكان ​اسطنبول​".

وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر مدينة اسطنبول التركية.

وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي "عدم وجود إصابات خطيرة جراء الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول"، مشيراً إلى أنه "بحسب أحدث المعلومات، فإن 3 مبان فقط تعرضت للأضرار، فيما تستمر أعمال حصر الأضرار".

وأوضح أن "المؤسسات المعنية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني تعمل بطريقة منسقة"، مؤكدا "أنها في جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ"، لافتاً إلى انه "جرى اتخاذ كل التدابير، وليس هناك ما يبعث على الذعر. لدينا مناطق تجمع بما فيه الكفاية".