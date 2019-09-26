شكرا لقرائتكم خبر عن عيب تشتغلوا لجان.. سخرية من أيمن نور وقادة الإخوان لاشتراكهم فى تدوينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال أعداء الدولة المصرية ومخربين الوطن، يمارسون أكاذيبهم الساعية لإسقاط الدولة من الخارج، ويبدو أن لجانهم مازالت تتبع الأساليب القديمة فى التحريض. منذ 4 أعوام وتحديدا عام 2015، خرج علينا الأعداء الهاربين خارج مصر، منهم أيمن نور وقيادات جماعة الإخوان منهم عمرو دراج ويحيى حامد، بنص تدوينه واحدة وكأن كبيرهم شدد عليهم بكتابة نص واحد، كان نصها: "نتوقع ممن خرج فى 30 يونيو مطالبا بمزيد من الحرية والمشاركة الخروج ثانية لاستعادة ما ضاع من حقوق الشعب، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

البقرى

أيمن نور

سامى كمال Advertisements

عمرو دراج

يحيى حامد الأغرب من ذلك، هو رد المغردين عليهم والسخرية منهم، فى تلك الوقت، حيث رد أحدهم على عمرو دراج قائلا: "واللهى عيبك راجل كبير كده وتشتغل لجنة"، وقال آخر: "نفس كلمات محمد محسوب وأيمن نور وطارق الزمر وحاتم عزام ويحيى حامد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيب تشتغلوا لجان.. سخرية من أيمن نور وقادة الإخوان لاشتراكهم فى تدوينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.