شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: المقاول محمد على أيقونة جديدة تصنعها جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المقاول محمد على أيقونة جديدة تصنعها الإخوان، حيث حاولوا من قبل عمل مظلومية من قتلة النائب العام لكنهم فشلوا، ليحاولوا أن يفعلوا الأمر نفسه بعدها بوفاة محمد مرسى ولكنهم فشلوا أيضًا.

وأوضح الخرباوى، خلال لقاءه فى برنامج "الآن" على فضائية Exstra News الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى: "لهذا الآن أيقونتهم هو محمد على ولكنهم حاولوا أن يكون بعيدًا عن توجهاتهم حتى لا يربط أحد بينهم، خاصةً وأن لديه قدرة على الكلام وتلاوة الكلمات المحفوظة، مشددًا على أنه "ممثل".

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وتابع الخرباوى،"هناك من يربط الخيوط ببعضها ليخرج هذا الشخص يحدث المصريين لزرع الفتنة وبث الأكاذيب بمساعدة الذباب الإلكترونى".