شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية ينظم ندوة تثقيفية حول تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب الحرية المصري ندوة تثقيفية بعنوان "آثر تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي"، حيث جاء هذا بحضور ماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف السياسي بالجمهورية، والدكتورة جيهان بيومي أمين المرأة بالجمهورية، والمهندس رأفت ذكي أمين التنظيم، وجلال الزغاط أمين مساعد التنظيم، اللواء عرفة حمزة امين قطاع غرب القاهرة، والدكتور سمير عبد المنعم أمين التدريب والتثقيف السياسي بالقاهرة.

وجرت الندوة حول حروب الجيل الرابع ومدي تأثيرها علي المجتمع وشرح أهم الوسائل التي تستخدمها ومنها السوشيال ميديا والشائعات، حيث تحدثت الدكتورة جيهان عن دور المرأة في مواجهة الشائعات ودور الأم المصرية في الرقابة علي أولادها وتصحيح مفاهيمهم المغلوطة نحو الدولة.

وتحدث ماجد طلعت عن محاولة اعداء الوطن لاستخدام وسائل التواصل في التأثير علي الشباب واستدرجهم لمواجهات مع الدولة من شأنها احداث الفوضي من اجل زعزعة ثقة المواطن بالقيادات واحداث وقيعة بين الموطن والدولة.

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وأكد في كلمته، أنه لن تسقط مصر بجهود رجالها المخلصين وتلاحم قوي الشعب مع مؤسسات الدولة كافة.

وقال سمير عبد المنعم، إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي علي الامن القومي المصري وكيف يتم استخدامه للقيام بأعمال عدوانية ضد الوطن وايضا يستخدم لاستهداف الشخصيات العامة وبث الشائعات التي من شأنها تكدير الامن القومي.

وحضر الندوة أعضاء الحزب من مختلف الامانات وشخصيات عامة من خارج الحزب وأشاد الجميع بموضوع الندوة وأهميته خلال الفترة الحالية تأكيد علي دور الأحزاب السياسية في توعية المواطن وتثقيفه سياسيا من اجل بناء وعي جمعي يهتم بمصلحة الوطن ويضعه في أولوياته الحفاظ عليه.