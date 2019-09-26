"منهم عناصر مسلحة وإخوانية".. النائب العام يكشف اعترافات المتهمين بالتظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي؛ بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

وأشار النائب العام في بيان له -اليوم الخميس- حصل الخليج 365 على نسخة منه، إلى اعتراف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات بعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، فيما أرجع بعض المتهمين اشتراكهم في التظاهرات بسبب خداعهم من قِبل صفحات أُنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهة حكومية ورسمية تدعو المواطنين إلى التظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

وتابع البيان: "أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد؛ وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تُحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مُغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر.. كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسلحة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".

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