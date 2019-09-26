" كنوز جنوب سيناء".. محاضرة بثقافة مدينة الطور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
شارك أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الخميس، في محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة مدينة الطور، بدعوة من أحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، تحت عنوان "كنوز جنوب سيناء"، بحضور العديد من القيادات الشعبية والفتيات والشباب، بهدف رفع درجة الوعي وتعريف المواطنين بكنوز أرض سيناء للحفاظ عليها واستخدامها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع.
وألقى "عبدالعظيم" كلمته حول تعريف قيمة ومكانة مصر بشكل عام وأهمية أرض سيناء بما فيها من موارد وكنوز وغرس حب الوطن في قلوب جميع فئات الشعب المصري وضرورة رفع درجات الوعى الوطني وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب لكونهم أمل مصر وحاملي لوائها في المستقبل.
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