ضبط كميات من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسون – إيهاب عمران :
قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الخميس، بتنظيم حملة تفتيش مكبرة استهدفت المرور على ثلاجات اللحوم ومحال الجزارة والسوبر ماركت بمناطق العقاد وأطلس والمدينة الصناعية الجديدة، بجانب طريق وادي العلاقي.
وقال الدكتور أحمد محمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن الحملة التفتيشية استمرت على مدار يومين وأسفرت عن ضبط 100 كجم من السلع المنتهية الصلاحية والتى تضمنت كميات مختلفة من الأسماك والدواجن واللحوم المجمدة، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المفرومة والكابوريا والسمان وكبدة الدواجن.
وأشار إلى أنه تم مصادرة جميع الكميات المضبوطة من أجل إعدامها مع تحرير محاضر المخالفة اللازمة لها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
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