النائب العام يأمر بالتحقيق في وقائع التحريض على التظاهرات وما تبعها من أحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي؛ بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

وأضاف النائب العام في بيان له -اليوم الخميس- حصل الخليج 365 على نسخة منه أنه في هذا الإطار؛ استجوبت النيابة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.

وتابع البيان أنه تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.