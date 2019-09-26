إيران تؤكد جاهزية الجيش لأي حرب

صرح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد تحركات العدو تماما في المنطقة.
وقال بوردستان، "إن قواتنا المسلحة جاهزة اليوم تماما في كل أنحاء البلاد وفيما لو حصل أي تهديد من جانب العدو فإنه سيتلقى
وأضاف، أن "قواتنا المسلحة الشامخة اليوم تدافع عن البلاد بما تحمله من خبرات مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وبالاعتماد على تدابير قائد الثورة الاسلامية".
وفي نفس السياق، أعلن نائبقائد مقر الجيش شمال شرق البلاد العميد مرتضى محمدي، أنه "لن تسول لأي عدو نفسه القيام بعمل جنوني، لأنه سيواجه ردا ساحقا، وأن الجيش يتمتع في مسير الدفاع عن البلاد بقدرات ردعية عالية".
وقال محمدي اليوم الخميس في مؤتمر بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس إن "ما تتمتع به البلاد من مكانة بالعالم مدينة فيها للشهداء وأسرهم"، وفقا لوكالة "فارس".
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