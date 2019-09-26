موسكو: الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات في اللجنة الدستورية السورية

أعلن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الأطراف المعنية بإطلاق عمل اللجنة المكلفة بصياغة دستور سوري جديد، توصلت إلى توافق بشأن آلية اتخاذ قرارات ضمن اللجنة.
وأكد فيرشينين للصحفيين اليوم الخميس متحدثا علىهامش الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، أنه تم التنسيق بين الحكومة والمعارضة السوريتين حول عنصرين هامين يكفلان شروع اللجنة في العمل، أولهما تركيبة اللجنة بالأسماء، والآخر قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات.
وشدد فيرشينين على أن "المبدأ الراسخ" الذي يجب أن تستند إليه اللجنة خلال صناعة القرارات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، هو ضرورة أن تعود كلمة الحسم للسوريين أنفسهم، بعيدا عن الضغوطات وفرض أي مفاهيم من الأطراف الخارجية.
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