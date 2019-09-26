الرئيس التركى يستفز السعودية ويرفض اتهام إيران فى الهجوم على أرامكو

تواصلت ردود الفعل على الرد النارى الذى صدر من وزارة الخارجية ضد بذاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وتطاوله على مصر، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، قد توجهت بخطاب رسمى إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة تدين فيه ببالغ الاستغراب والاستهجان تصميم الرئيس التركى على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة ضد مصر.

وقال محمد عبدالقادر، رئيس تحرير مجلة «مختارات تركية»، إن رد فعل مصر تجاه تركيا يعد بمثابة تحول نوعى كبير فى الموقف بين البلدين.

وأضاف أن مصر باتت يائسة من النظام التركى جراء الادعاءات المستمرة التى يطلقها أردوغان.

وتابع بقوله: «أردوغان كان يسعى لإنشاء حلف استراتيجى فى المنطقة إبان حكم الإخوان، إلا أن جهوده باءت بالفشل، ما يدفعه دائما لهذا النهج مع مصر».

وشدد عبدالقادر على أن التعاطى الدولى مع الرئيس التركى لم يعد كما كان سابقا، كون السياسات التركية باتت مكشوفة بشكل كبير، مشيرا إلى أن ادعاءات الرئيس التركى كانت موجهة إلى الرأى العام الداخلي.

وأصدرت الخارجية التركية بياناً أمس للرد على البيان النارى لنظيرتها المصرية.

ووصفت خارجية أردوغان النظام التركى بأنه «تمتع بدور ريادى وتجربة فى مكافحة الإرهاب»، على العكس تماماً من المعروف

على الصعيد الدولي، فى ظل افتضاح أمر نظام أردوغان الداعم للجماعات الإرهابية، وبشكل خاص فى سوريا.

ودعا بول سالم، مدير مركز الشرق الأوسط فى واشنطن، إلى أن مصر تقوم بالدور الريادى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى تسوية الصراع العربى الإسرائيلي.

وطالب سالم، فى ندوة للمركز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء تحالف عربى يضم مصر والسعودية والإمارات، وأن يقوم هذا التحالف بالتعامل مع الانقسام العربى الداخلي، مشيراً إلى أن مصر فى وضعية تسمح لها بلعب هذا الدور، حتى لا تظل المنطقة معتمدة على الولايات المتحدة. وأكد سالم أن سياسات أردوغان والحزب الحاكم فى تركيا - الذى يقوده الإخوان - أقحمت أنقرة فى مشاكل مع الدول العربية، وبالتالى فإن مصر والسعودية والإمارات يستطيعون لعب هذا الدور القيادى المنتظر للدول العربية، التى تنأى بنفسها حالياً عن نظام أردوغان.

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وشدد بول سالم أن مصر تعى جيدًا حجم التغيرات التى تجرى فى المنطقة، كما أن القيادة المصرية تتحرك بصفة جادة نحو الديمقراطية، والإصلاحات الاقتصادية

الداخلية.

على الجانب الآخر، دافع أردوغان عن إيران، وطالب بعدم اتهامها بالضلوع فى الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له منشأتان نفطيتان سعوديتان تابعتان لشركة «أرامكو».

وقال أردوغان فى مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية،: «لا أعتقد أن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة أمر صائب».

وزعم أردوغان أن الأدلة المتوفرة حاليا لا تشير بالضرورة إلى مسئولية إيران عن الهجوم.

وانتقد الرئيس التركى من جهة أخرى العقوبات الأمريكية على إيران، معتبرا أنها «لم تحل أبدا أى مشكلة».

وتأتى تصريحات الرئيس التركى لتعارض إجماع المجتمع الدولى والذى حمّل إيران المسئولية عن هجوم «أرامكو»، بالتزامن مع مشاركة محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى فى التحقيقات المرتبطة بالعمل الإرهابي.

وقال وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، خلال حديثه فى حلقة نقاشية لـ«متحدون ضد إيران» فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة: «سنرى ما ستظهره النتائج. نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف إيرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال».

وأوضح الجبير: «نحن نتشاور مع حلفائنا فى الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول».

وأشار الجبير إلى البيان الذى أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحملت فيه مسئولية الهجوم على منشآت أرامكو لإيران، ووصفه بأنه «قوى للغاية، ولم نفاجأ به».

وكانت ميليشيات الحوثى الإيرانية فى اليمن، قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم على منشأتى النفط فى بقيق وخريص فى 14 سبتمبر الجاري، إلا أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع إيران فى الهجوم.