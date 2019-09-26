مفوضية اللاجئين تدعو إيطاليا لتكون مثالاً في إجلاء المهاجرين من ليبيا

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، اليوم الخميس ، إيطاليا لتكون مثالًا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا سامي ، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية ، إن المفوضية تعتبر أن من الأساسي حقيقة أن الحوار الإيجابي للغاية، الذي جرى مع وزير الخارجية لويجي دي مايو بشأن المهاجرين، تم في ظل تقاسم مبادئ التضامن والإنسانية".
كارلوتا سامي " سنرى في الأسابيع المقبلة كيف سيتحقق هذا التعاون ، يمكن لإيطاليا أن تكون مثالاً للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني" ، وذكّرت بـ"التمكن بالفعل من المضي قدما في عمليات الإجلاء من ليبيا لإنقاذ أكثر الناس هشاشة" ، لكنها أكدت على "الحاجة إلى آلية أسرع وزيادة استعداد الدول الأوروبية".
ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن
وذكرت الناطقة باسم المفوضية الأممية بأن "إيطاليا لاعب مهم للغاية، لكن ليس ذلك وحسب ، حيث نتوقع من الدول الأوروبية الأخرى العمل على التوصل إلى حلول ملموسة" ، لافتة إلى أنه "إضافة إلى الإجلاء الإنساني للمهاجرين، تدعو المنظمة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز ودعم المهاجرين ميدانيا".
وأضافت " لذلك، بسبب الوضع الإنساني والصراع المطول في ليبيا، لا ينبغي إعادة الأشخاص المُعترضين في المياه الدولية إلى البلاد ، ويجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء".
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