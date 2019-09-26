سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع بسوريا

صرح عضو مجلس الفيدرالية الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا.

وكتب كلينتسيفيتش على صفحته في "فيسبوك"، "بالطبع، لن تؤثر هذه العقوبات على أي شيء. في الواقع، لا تزال الولايات المتحدة تعمل وستواصل بذل كل ما في وسعها لزعزعة استقرار الوضع في سوريا".

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هذا وفرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا

وتخطيطهم لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن الأفراد الثلاثة الذين استهدفتهم، هم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراخت)، موضحة أنها جمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة وخمس سفن وثلاثة أشخاص بسبب انتهاكات العقوبات ضد سوريا، أمر غير مقبول.