الوكالة الدولية: إيران ترفع نسبة التخصيب إلى أبعد مستوى

ذكر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي قوية جديدة تسمح لها بتسريع تخصيب اليورانيوم، وذلك في انتهاك واضح لاتفاقها مع القوى العالمية لعام 2015، فضلاً عن إعداد تدابير جديدة تسمح لها بإعادة تكوين مخزونها من اليورانيوم المخصب. مراجعة النتائج وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إنها تقوم بتفحص النتائج التي توصلت إليها الدول الأعضاء الخميس في تقرير مقيّد من صفحتين تمت مراجعتها عن طريق الرئيس الإيراني حسن روحاني لإضفاء المزيد من البحث والتطوير. إعادة تشكيل الآلات كما كشفت الوكالة أن إيران تعمل أيضاً على إعادة تشكيل الآلات والبنية التحتية التي ستسمح لها بزيادة برنامجها إلى أبعد من ذلك في غضون أسابيع.



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