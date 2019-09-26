البنتاجون ينشر باتريوت وأجهزة رادار و200 جندي في السعودية

وأضاف أسبر، إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية. وأعلن أسبر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية. ويأتي قرار ترمب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لممارسة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من سبتمبر الحالي.
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