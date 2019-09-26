المسماري: تركيا دربت أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

نجحت القوات الجوية الليبية في تدمير طائرتين تركيتين من دون طيار في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس أمس. بدوره كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء عن تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا منذ 2011 تم إرسالهم فيما بعد إلى سوريا، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستمرار في دعم الميليشيات المسلحة بمدينتي طرابلس ومصراتة.

واتهم اللواء المسماري النظام التركي بمحاولة البحث عن إيجاد ملاذ آمن للإرهابيين وهو ما يوضح سبب تمسك تركيا بمدينتي مصراتة وطرابلس للاستفادة من الميناءين البحري والجوي لنقلهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت كان يمول تمويلاً مباشراً من قبل المجلس العسكري في مصراتة.

إلى ذلك، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية، مشددا على ضرورة التمسك بالحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبى. وأضاف حفتر -بحسب بيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة مساء الخميس بشأن ليبيا- «نذكر بأننا كنا دوماً دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة».

وأكد حفتر صعوبة توفير المناخ السياسي بسبب تصادم العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس. وعن فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، أكد حفتر أن إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء على المجموعات المسلحة وتفكيكها وجمع السلاح.

وفي مدينة الزاوية، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحرشة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين تصادف مرورهما أثناء الانفجار.