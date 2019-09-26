مساعٍ مصرية لتوحيد الاتحاديين واجتماعات «نداء السودان» غداً

أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)

أعلن مجلس السيادة السوداني، أمس، إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد السودان، ومنعاً لعمليات التهريب التي أدت إلى شح الوقود والدقيق في الولايات السودانية الحدودية المجاورة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، كما وجه المجلس بزيادة حصة الوقود والدقيق بولاية جنوب دارفور.

وقال محمد الفكي سليمان، عضو المجلس السيادي والمتحدث الرسمي باسمه، إن الاجتماع ناقش القضايا الأمنية في الإقليم على ضوء تداعيات الأحداث في نيالا خلال الأيام السابقة. وأضاف أن أعضاء المجلس أبدوا اهتماماً كبيراً بالأوضاع في المدينة، ويسعون لحلها.

وأوضحت مصادر أمنية سودانية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القرار يتعلق بتهديدات أمنية، وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع ألقت القبض الأربعاء الماضي على عصابة تنشط في عملية تهريب البشر والاتجار بهم على الحدود مع ليبيا. وكانت نيالا قد شهدت مظاهرات طلابية واسعة احتجاجاً على نقص الوقود والخبز، تم مواجهتها بقمع أمني استنكرته قوى وقيادات سياسية سودانية.

ومن المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بجانب عدد من المسؤولين الدوليين ملتقى عالمياً بالأمم المتحدة اليوم بحضور نحو 80 زعيماً ورئيس دولة و20 منظمة دولية، ويهدف الملتقى الذي يخاطبه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وكشفت مصادر إعلامية سودانية عن تآمر عناصر في وزارة الخارجية السودانية من أجل إرباك رحلة حمدوك إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن مجلس الوزراء تدارك الخلل في اللحظات الأخيرة.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء اكتشف قبل 48 ساعة من سفر الوفد أن الجهة المعنية في وزارة الخارجية لم تسلم جوازات سفر الوفد السوداني للسفارة الأميركية للحصول على التأشيرة عدا جواز رئيس الوزراء، وأن السفارة الأميركية بالخرطوم تعاونت لحل المشكلة في وقت حرج.

وفي القاهرة، ذكر مصدر مصري رسمي لـ«الاتحاد» أن مصر في إطار حرصها على دعم السلام والاستقرار في السودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يواجه فيها السودان تحديات هائلة، تسعى القاهرة لدعم التوافق والاتفاق بين مختلف القوى والكيانات السودانية، وفي إطار هذه المساعي استضافت قوى الجبهة الثورية، ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات قوى نداء السودان غداً في العين السخنة، وكشف المصدر كذلك عن مساعٍ تقوم بها مصر من أجل توحيد القوى الاتحادية في السودان. وقالت قيادات بارزة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لـ«الاتحاد» إن قضية توحيد القوى الاتحادية على صعيد واحد ستكون مهمة عسيرة، حيث أصبحت هناك العديد من الكيانات الاتحادية المبعثرة.

وفي الوقت نفسه، قال القيادي الاتحادي علي السيد لـ«الاتحاد» إن البيان المشترك بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو خطوة متقدمة، تدعم العلاقة التاريخية بين الجانبين، وتدعم وحدة السودان، وانضمام الحركة الشعبية لركب السلام، وأكد أن حزبه سيعمل على تقريب الشقة بين الحركة الشعبية والحكومة، ودعم عملية التفاوض المرتقبة من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل في السودان.

ومن ناحية أخرى، نفى الجاك محمود القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو في تصريحات لـ«الاتحاد» أي لقاء لوفد حركته مع الجبهة الثورية، ورداً على سؤال حول ما الذي يمنع لقاءهما معاً من أجل تحقيق السلام قال: سيكون هناك منبر واحد لكن بمسارين مختلفين، وأكد: لا مشتركات بيننا، وقد سلمنا القاهرة ومن قبل المجلس السيادي ورئيس الوزراء السوداني رؤيتنا للمشكلة وتصورنا للحل، وطلبنا منهم دعم منبر جوبا لمفاوضات السلام.

وقال كوكو جقدول عضو المجلس القيادي للحركة الشعبية بقيادة الحلو إن نقاشاته في القاهرة كانت مثمرة، وأن رؤية حركته تركز على ضرورة حل جذور المشكلات في السودان لتحقيق السلام الشامل العادل. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حركته تخلت عن مطلب تقرير المصير الذي كانت تفاوض حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عليه قال جقدول: إن ذلك الشرط كان رداً على تعنت النظام البائد وعدم رغبته في الحل، لكننا الآن متفائلون بالمفاوضات التي ستبدأ في 14 من الشهر المقبل مع الحكومة الانتقالية في السودان، وملتزمون بدعم منبر جوبا للسلام، وليس معنى هذا أننا نرفض الجهود المصرية أو أي جهود أخرى للمساعدة في تحقيق السلام في بلادنا.

وأضاف أنه لا مشتركات تجمع بين حركته والجبهة الثورية، وأن هناك خلافات بينهما في الرؤية والتوجه والموقف التفاوضي ووسائل النضال.