قرقاش: الإمارات تؤكد التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا

جدد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام الإمارات التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك بمناسبة مشاركة دولة الإمارات، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة مخصصة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه على موقع "تويتر"، "مؤكدين التزامنا التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا والتي تشمل خدماتها الأساسية أكثر من 5 ملايين فلسطيني. التزامنا مستمر".

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