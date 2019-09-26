فيديو.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن 86 عاماً.

وتولى شيراك رئاسة فرنسا من 1995 إلى 2007. وفي عهده، اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.

وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.

وقال زوج ابنته إنه أسلم الروح في سلام صباح اليوم وسط أهله وذويه.

وبالنسبة لكثيرين كان شيراك رجل دولة بشخصية تجمع بين الجذور الريفية الفرنسية والدور المركزي في الشؤون الدبلوماسية.

وغالبا ما يرد شيراك إلى الأذهان من خلال تصويره كدمية في برنامج تلفزيوني شهير وغرامه بأشياء غريبة وضعف لغته الإنجليزية والتحفظ الذي يبدو عليه.

كما كان محيرا أيضا، فقد كان يستمتع بالفن الآسيوي والشعر الياباني ويحب التقليل من شأن الجانب الفكري عنده.

كان يعرف أيضا ببراعته في المراوغة في المواقف الصعبة. ولم تتأثر سمعته بعد الإدانة بسوء استخدام الأموال العامة في ديسمبر 2012. الأمر الذي جعله أول رئيس فرنسي يُدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازي عام 1945.

وعلى خطى الرئيس شارل ديجول، كرس شيراك الكثير من فترتي رئاسته من أجل الدفاع عن فرنسا كدولة عظمى على الساحة الدولية.

وفي أواخر حياته، كان نادرا ما يظهر في أماكن عامة حيث كان يعاني من مشكلات عصبية.

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وُلد شيراك في العاصمة الفرنسية باريس عام 1932 لأُسرة من الطبقة الوسطى من منطقة كوريز الريفية. وبدأ عمله بالسياسة أواخر خمسينيات القرن الماضي بعد أن أتم دراسته في جامعة "ساينس بو" الخاصة بالنخبة وأكاديمية للخدمة المدنية.

وفي سن المراهقة، عمل لفترة وجيزة بائعا لصحيفة شيوعية في شوارع باريس. كما كان شغوفا بالولايات المتحدة حيث جابها وعمل بأعمال غريبة بينها غسيل الأطباق.

ورغم ذلك، بدا أنه نسي ميوله المبكرة عندما أصبح ضابطا بالجيش وارتبط بالجبهة الفرنسية الجزائرية القومية المتطرفة وذلك لتغيير الاتجاه مرة أخرى ليصبح ديجوليا معتدلا. وبحلول عام 1967، أصبح وزير دولة طموحا.

وصعد نجمه سريعا لكن أصبح له أعداء بسرعة أيضا. وفي عام 1974، انفصل عن الحركة الديجولية القديمة ليدعم مؤسس التحديث فاليري جيسكار ديستان للفوز بالرئاسة.

وكان عمر شيراك 41 عاما فقط، عندما جعله جيسكار ديستان رئيسا للوزراء في 28 مايو 1974، بعد فوزه بالسلطة. لكنه استقال بعد ذلك بعامين لخلافه مع الرئيس بشأن حجم سلطته.

وأدار شيراك ظهره لجيسكار بتشكيله حزبا ديجوليا جديدا خاصا به وهو التجمع من أجل الجمهورية عام 1976، والذي أصبح بعد ذلك الاتحاد من أجل حركة شعبية، وغير اسمه مرة أخرى إلى حزب الجمهوريين حاليا.

في العام التالي، انتُخب كأول رئيس بلدية لباريس، ليبدأ مسيرة استمرت 18 عاما في بلدية المدينة التي عادت لتطارده بعد ذلك.

بعد تحقيقات استمرت نحو 20 عاما، حُكم عليه بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ عام 2011 لتوجيهه الأموال العامة إلى وظائف وهمية لمقربين خلال رئاسته للبلدية بين عامي 1977 و1995. وعلى الرغم من إدانته في نهاية المطاف، فقد تم إعفاء شيراك من حضور المحاكمة بسبب فقده الذاكرة.

أنصار شيراك يفضلون تذكره بفوزه في الانتخابات عامي 1995 و 2002، عندما أُعيد انتخابه بعد معركة انتخابية شرسة مع المرشح اليميني المتطرف جان ماري لوبان.