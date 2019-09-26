انتهاك جديد.. الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق التخصيب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وأظهر تقرير صدر عن الوكالة، الخميس، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.

المزيد من الأخبار Advertisements

تحذيرات سابقة

وكانت الوكالة الدولية أكدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت “بتركيب أو هي على وشك تركيب” 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع “إي. آر. 4” في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع “إي. آر. 5” و30 جهازاً آخر من نوع “إي. آر. 6” وثلاثة نماذج من “إي. آر. 6″، بحسب عمليات “التحقق” التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه “تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم” برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر/أيلول، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.