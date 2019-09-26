كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سودانيون يعتصمون فى السويد احتجاجًا على عدم منحهم الإقامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المعتصمون أن مجموعة منهم تسكن السويد بلا تصاريح إقامات منذ فترات طويلة بلغت في بعض القضايا 11 سنة.
كما سجل الاعتصام تضامنًا من قِبَل بعض أفراد حزبي البيئة والنسائي، لكنهم أوضحوا أن موقفهم إنساني بحت نظرًا لعدم امتلاكهم صلاحيات التدخل في قرارات مصلحة الهجرة السويدية من الناحية السياسية.
وبدأ الاعتصام أولى وقفاته في السادس من شهر سبتمبر 2019، ويستمر حتى نهاية الشهر، وأكد المعتصمون في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، نيتهم بتمديد الاعتصام لشهرين أخرين أو أكثر إذا ما حصلوا على الإذن بذلك من الجهات السويدية المختصة.
هذا وسبق للاجئين السودانيين بين عامي 2003 و2006 تنظيم سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لذات الأسباب جراء الأحداث الدموية التي حدثت في السودان خلال السنوات المنصرمة.