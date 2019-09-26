كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية: "اختفاء" التقرير البرلماني التركي عن الانقلاب الفاشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول المحاولة الانقلابية في 2016، الذي رُفع إلى المقدم للبرلمان التركي في 2017، قد ضاع.

وأضافت الصحيفة "على خلفية طلب استجواب من حزب الشعب الجمهوري أفادت نائبة رئيس البرلمان، ثرية سادي بلجيتش، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول المحاولة الانقلابية لم يُطبع ولم يوزع على المجلس في الدورة السادسة والعشرين، لعدم اكتماله ولم تقدم أي تقارير إلى رئاسة البرلمان عن هذا الأمر".

ويتزامن النفي مع معلومات على الموقع الرسمي للبرلمان تفيد بتقديم التقرير لرئيس البرلمان التركي السابق، إسماعيل كهرمان، في 12 يوليو 2017.

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وتضمن الموقع الرسمي للبرلمان خبراً بتاريخ 22 يوليو 2017 عن تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى كهرمان.

من جانبه، قال نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري منتقداً: "نفي رئاسة البرلمان تلقيها تقريراً تسلمه رئيس البرلمان السابق أمر صادم. لا بد من بيان يكشف مصير التقرير".

ويذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في المحاولة الانقلابية، تشكلت في أغلبها من نواب حزب العدالة واتنمية الحاكمـ، وأعلنت أنها لن تستمع إلا لجنرالات ستختارهم بنفسها.

وأعلنت اللجنة أيضاً أنها لن تستدعي الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك بن علي يلدريم، ولا رئيس أركان الجيش آنذاك خلوصي آكار.