كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكندى ينعى جاك شيراك ويشيد ببصمته فى تاريخ فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اليوم الخميس الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك، الذى وافته المنية اليوم فى باريس.

وقال ترودو - فى بيان صدر من مكتبه - "علمت بحزن عميق بوفاة جاك شيراك، رجل دولة كبير ترك بصمته على تاريخ فرنسا. خلال مسيرته السياسية التى امتدت لأكثر من 40 عاما، كرس الرئيس شيراك نفسه لمساعدة فرنسا والشعب الفرنسى على تحقيق إمكاناتهما الكاملة وبناء أوروبا أقوى والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة بين فرنسا وكندا."

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وأضاف "بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص التعازى لعائلة وأصدقاء الرئيس السابق شيراك ، وللشعب الفرنسى ، الذى أعلن الحداد على خسارته".

وتوفى الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا وراءه إرثا سياسيا كبيرا، بعدما تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وذلك فى فترة عصيبة من تاريخ البلاد وصفت بأنها "استثنائية".

وعانى شيراك من اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، وتوفى فى المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان شيراك من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل فى خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003.