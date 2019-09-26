كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تقترح نقل اجتماعات الأمم المتحدة خارج الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الخميس أن موسكو اقترحت تأجيل اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقده خارج الولايات المتحدة، وذلك كإجراء ردى على عدم إصدار تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسى إلى الجمعية.

وقال ريابكوف - فى تصريح بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "فيما يتعلق بالرد، لقد طرحنا بالفعل بطريقة عملية عدم عقد اجتماعات للأمم المتحدة فى نيويورك أو فى الولايات المتحدة. نحن الآن ننتظر كيف يكون رد فعل أعضاء المجتمع الدولى الآخرين. فليس فقط روسيا تعانى من هذه الغطرسة الأمريكية، التى تتحول إلى مهزلة لا تستحقها على الإطلاق".

ولفت إلى أنه "تم تسليط الضوء على هذه المشكلة إلى أقصى حد، هذا ليس فقط إهمال الولايات المتحدة للقانون الدولي، ولكن على وجه التحديد، التزامات دولة تبنت مقر الأمم المتحدة على أراضيها فى عام 1947 وأبرمت الاتفاقيات ذات الصلة فى هذا الصدد. هذا هو نوعية جديدة من إهمال القوانين".

وأعلنت الخارجية الروسية - فى وقت سابق - أن بعض أعضاء الوفد الروسى لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة فى الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تمتد من 24 إلى 30 سبتمبر فى نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأمريكى حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أى أساس، حيث تم تقديم الوثائق فى الموعد الذى حدده الدبلوماسيون الأمريكيون.