اهتز حي الجامع بالمدينة العتيقة في مراكش، زوال اليوم الخميس، على وقع جريمة محاولة قتل ستيني على يد إبنه الذي غادر السجن أمس الأربعاء.
وحسب مصادر “اليوم24”، فإن المتهم في الثلاثينيات، كان قد اعتقل سابقا بتهمة إحداثه للفوضى والسكر العلني في الطريق، وأمضى فترة في السجن قبل أن يغادره أمس الأربعاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشاب التحق صباح اليوم بمنزل عائلته ودخل في خلاف مع والده انتهى بتوجيه طعنات بالسلاح الأبيض لوالده على مستوى صدره، تم نقله على إثرها إلى قسم الانعاش بمستعجلات مستشفى ابن طفيل.
وتمكنت عناصر الأمن من اعتقال الجاني، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه على آنظار النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوما واحدا بعد مغادرته السجن.. شاب يُحاول قتل والده في مراكش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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