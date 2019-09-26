بعث لها قُبلات ورسائل.. السجن لمغربي تحرش بمتزوجة عبر “واتساب”

قضت محكمة الإستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، بالسجن 3 أشهر نافذة، في حق شاب بتهمة التشهير، وإرسال رسائ مخلة بالآداب لسيدة.
وتوبع الشاب في الثلاثينيات بعد شكاية تقدمك بها السيدة، تشتكي فيها أن المتهم يرسل لها عبر تطبيق “الواتساب”، عبارات إعجاب، وقُبل، رغم علمه أنها متزوجة.
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000، حيث اعترف المتهم بالمنسوب إليه، وأنه كان يرغب في تعرف على المشتكية عبر تطيبيق الواتساب.
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