بعدما تفوق على “Avatar”.. الفيلم الأكثر دخلا في العالم يختار المغرب لتصوير نسخته الجديدة- التفاصيل

شُرع في مدينة طنجة في تصوير فيلم “الأرملة السوداء “Black Widow” النسخة المقبلة من سلسلة أفلام “المارفل” الشهيرة، والتي تنتجها الإستديوهات التي تحمل نفس الإسم Marvel Studios.

وذكر موقع hnentertainment.co، أن طاقم الإخراج والتمثيل قد حل بعاصمة البوغاز لتصوير الفيلم الذي تتوزع مواقع تصويره أيضا بين النوريج وإنجلترا والمجر.

ونشرت على مواقع الواصل الإجتماعي لقطات تظهر جانبا من الإستعدادات الجارية لتصوير الفيلم المذكور بإحدى أحياء مدينة طنجة.

Advertisements

ووسط ترقب شديد من متابعي السلسلة والأوساط الفنية، ينتظر أن يعرض الفيلم بشكل رسمي شهر ماي العام المقبل 2020.

أصبح فيلم “Avengers: Endgame”، أحدث إصدارات سلسة “أبطال مارفيل الخارقين”، الفيلم الأكثر جلباً للإيرادات على الإطلاق، بعد أن تخطى إيرادات الفيلم الشهير “Avatar”.

ويأتي نجاح هذا الفيلم المبني على عالم قصص الكوميكس “مارفيل” بمثابة تتويج لسلسلة من الأفلام يبلغ عددها نحو 20 فيلماً عن فريق الأبطال الخارقين، كان أولها فيلم “Iron Man” (الرجل الحديدي) عام 2008.