الوحدة كفر قاسم يحقق فوزه الأول في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنفس فريق الوحدة كفر قاسم الصعداء بعد فوزه الأول في الدوري على حساب بيتار تل أبيب بات يام بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "نس تسيونا"، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدف أحرزه اللاعب، أحمد دراوشة، في الدقيقة 18.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 85 حسم الوحدة كفر قاسم المباراة لصالحه بهدف ثان سجله اللاعب، يردن كوهن.
وبهذا الفوز رفع الفريق القسماوي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل بيتح تيكفا يوم 4 من الشهر الوشيك.
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