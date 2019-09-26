أخاء الناصرة يحدث المنقلب أمام هـ. ريشون لتسيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزا ثمينا على هبوعيل ريشون لتسيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الفريق الخصم باب التسجيل بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء، ثم عزز تفوقه بهدف ثان في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 43 قلص اللاعب، محمد خطيب، الفارق بهدف لصالح أخاء الناصرة.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 عاد اللاعب، محمد خطيب، لإدراك هدف التعادل، وفي الدقيقة 61 حسم اللاعب، أيهم إبداح، المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق النصراوي.
وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل الفريق النصراوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم 7 من الشهر الوشيك.
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