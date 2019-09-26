شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مليونية الفساد.. اندلاع حريق بمؤسسة السجناء السياسيين وسط بغداد(فيديو) والان مع التفاصيل
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بأن حريقا التهم الطابق الثاني من مؤسسة السجناء السياسيين بمنطقة الجادرية وسط بغداد، مضيفا أن فرق الدفاع المدني لازالت تعمل على اخماد الحريق.
واضاف المصدر، أن “أكثر من عشرة فرق للدفاع المدني وصلت تباعا لمكافحة حادث حريق اندلع في الطابق الثاني من مؤسسة السجناء في الجادرية وسط بغداد”.
يشار الى أن مصدرا في الشرطة أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس بأن حريقا كبيرا اندلع في مؤسسة السجناء في منطقة الجادرية وسط بغداد.
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