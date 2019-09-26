المرور تعلن فتح طريق صلاح الدين وجسر بغداد الكبير تجريبيا السبت المقبل

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن فتح طريق صلاح الدين وجسر بغداد الكبير تجريبيا اعتبارا من السبت المقبل.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية العميد عمار وليد لـ الخليج 365، انه "سيتم فتح طريق صلاح الدين السريع من منطقة حي العدل باتجاه منطقة الشعلة تجريبيا اعتبارا من السبت المقبل".

واضاف وليد انه "سيتم ايضا فتح جسر بغداد الكبير باتجاه علوة الرشيد تجريبيا كذلك لمركبات الصالون الصغيرة فقط"، مشيرا الى ان "المركبات الثقيلة ستستخدم الطريق الخدمي المحاذي".

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وتابع وليد انه "سيتم قطع نفق بور سعيد بشكل جزئي لاجراء اعمال من قشط واكساء اعتبارا من اليوم"، موضحا ان "القطع سيكون من جسر المدينة باتجاه العاب السندباد".

واكد ان "القطع سيستمر لمدة 12 يوما"، لافتا الى ان "اعمال الصيانة ستكون صباحا ومساءا".