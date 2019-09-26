بالفيديو.. عقارات في الكرادة بقبضة المتنفذين

سنوات عدة ولاتزال جهات متنفذة تسيطر على العديد من المفاصل داخل منطقة الكرادة، البيع والشراء والاستثمار في الاراضي والعقارات هي احد تلك التفصيلات. وتسطير على مقاليد الامور تلك الجهات، أبو نوأس، الكرادة داخل، الكرادة خارج، والعرصات، وليس بامكان المواطن اقتناء عقار الا اذا كان مقربا من تلك الجماعات او تابعا لها كما يقول مواطنون.

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