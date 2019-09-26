الياسري يؤكد لمسؤول تونسي أهمية توحيد الجهود الأمنية للقضاء على الأفكار المتطرفة

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الداخلية التقى اليوم الخميس المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت والسفير التونسي لدى بغداد ابراهيم الرزقي في مكتبه".واضافت الوزارة، أن "الوزير رحب في بداية اللقاء بهذه الزيارة"، مؤكداً على "أهمية تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية وبما يسهم في استقرار المنطقة وابعاد خطر التنظيمات الإرهابية عنها".

وتابعت الوزارة، أن "الوزير بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق الأمني عن طريق فتح قنوات التواصل الثنائية"، لافتاً إلى "أهمية توحيد الجهود الأمنية للقضاء على الأفكار المتطرفة والحد من عصابات الجريمة المنظمة".



من جانبه، ابدى المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية استعداد بلاده لتوسيع أطر التفاهم الأمني وبما يخدم مصلحة البلدين.