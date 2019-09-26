البنتاجون يعتزم نشر صواريخ باتريوت ونظام ثاد لتعزيز دفاعات السعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونظام ثاد ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان: "إنه خصص عتادا إضافيا استعدادا لأوامر بنشره، ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد ونحو 200 من أفراد الدعم".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إنّ "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للسعودية عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية".

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وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.





وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.