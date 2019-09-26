الإخوان والتظاهر.. 6 محاولات فاشلة يجهضها وعي المصريين

بين الحين والآخر تظهر دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في محاولة لإثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، تلك الدعوات لم يختلف فحواها خلال السنوات الست الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي، عن الدعوة التي أطلقت مؤخراً للتظاهر يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولم يختلف مصيرها وهو الفشل.

6 دعوات فاشلة كانت الأبرز خلال السنوات الماضية بينها الدعوة الأخيرة، التي ماتت في مهدها مثل سابقاتها ولكن هذه المرة سعى قادة الإخوان للرمي بثقلهم ورائها على أمل أن يختلف مصيرها عن سابقاتها لكن وعي الشعب المصري بما يحاك من مؤامرات ضد بلاده والتفافه حول قياداته السياسة جعل مصيرها الفشل.



"العين الإخبارية" سلطت الضوء على أبرز تلك الدعوات وأحدثها التي كانت مدعومة بتسجيلات لقيادات إخوانية تدور حول ترتيبات للتظاهر وأوامر للعناصر العاملة داخل مصر لإثارة الفوضى.

دعوة 18 يوما

في 22 يناير/كانون الثاني 2014، ظهرت دعوة من جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في جميع أنحاء مصر ابتداء من الجمعة 25 يناير/كانون الثاني ولمدة 18 يوماً، لمحاولة الالتفاف على رغبة الشعب المصري الرافض لنظام حكمهم.

وجاءت الدعوة بمناسبة الذكرى الثالثة لـ25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن هذه الدعوة كان مصيرها الفشل، ورفض الشعب الاستجابة لها، وتمسك بقياداته التي أطاحت بحكم الإخوان.

"الذكرى الأولى للسقوط"

ولم تهدأ شرارة الإرهاب المستمرة لدى عناصر الإخوان، فكانت الدعوة التالية للتظاهر في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو/حزيران، التي أطاحت بنظامهم الإرهابي، ولكنها فشلت أيضاً.

عصيان الفواتير

اختلف المسمى الذي وضع على رأس دعوة التظاهر، فهذه المرة أطلق عليه "عصيان مدني"، وكان يهدف لعدم دفع فواتير الكهرباء، ففي أغسطس/آب 2016 حرضت قيادات بالإخوان الإرهابية الشعب المصري على الامتناع عن دفع فواتير الخدمات.

Advertisements

وفي محاولة لحشد الدعم لإنجاح هذه الدعوة سعى التنظيم الإرهابي لاستغلال الدين لتحقيق الغرض السياسي؛ حيث أصدر أكرم كساب الداعية الإخوانى فتوى يجيز فيها العصيان، ونشرت في مقال له على المواقع الإخوانية ولكنها أيضاً فشلت.

مظاهرة الغلابة

وظهرت دعوة جديدة سعى من أطلقها من قيادات الإخوان الإرهابية لاستغلال البسطاء؛ حيث دعوا للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ احتجاجاً على قرارات اتخذتها حكومة شريف إسماعيل حينها ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تعمل على تطبيقها؛ للتنديد باختفاء سلعة السكر التموينية وارتفاع أسعارها والأرز لـ15 جنيهاً بزيادة تخطت الضعف، ونشروا دعوتهم تحت مسمى (ثورة الغلابة).

الحلل والأواني

رغم فشل جميع الدعوات السابقة للتظاهر، إلا أن قيادات الإخوان سعت للدعوة للتظاهر هذا المرة بعنوان "الحلل والأواني المنزلية"، وجاءت على لسان الإعلامي التابع للجماعة الإرهابية معتز مطر، في 12 سبتمبر/أيلول 2018.

دعوة مطر التي جاءت عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة الشرق الإخوانية، التي تُبث من تركيا، حرض فيها أنصار الإخوان على التظاهر من داخل المنازل عبر الحلل، في دعوة وصفها محللون حينها بأنها "تكشف مدى الإفلاس والهذيان التي وصلت لها الجماعة".

وخرجت هذه الدعوة بعد التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وحلفاء الإخوان في مصر.

20 سبتمبر مظاهرة البذاءة

أحدث دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر ضد الدولة المصرية وانطلقت عبر مقاول مصري يدعى محمد علي مقيم في إسبانيا، ومهد لدعوته بمجموعة من مقاطع الفيديو سعى من خلالها لهز ثقة المصريين عن طريق الكذب والافتراءات في قياداتهم السياسية وجيشهم.

بجانب مقاطع فيديو بثها الهارب وائل غنيم، تتضمن السب والتفوه بالألفاظ البذيئة ضد قيادات الدولة ولكل من يعترض على محتوى الفيديو.

لكن وعي الشعب المصري بحجم المؤامرات تحاك ضد بلاده التي نجحت في وأد هذه المظاهرات في مهدها، بجانب جهود السلطة التي كشفت عن عناصر داعمة للإرهاب وتعمل على حشد المصريين للتظاهر، وظهور تسجيلات مسربة لقادة الإخوان الهاربين في تركيا والعناصر المنفذة داخل مصر.