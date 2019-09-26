واشنطن: نبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، إنه لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن واشنطن تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج.