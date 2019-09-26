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واشنطن: نبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج

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الان تتابع واشنطن: نبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 10:29 م, 26 سبتمبر 2019 م

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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، إنه لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن واشنطن تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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