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الان تتابع واشنطن: نبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج والان مع التفاصيل
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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، إنه لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن واشنطن تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج.
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